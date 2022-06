Enzo Fernandéz "sonha com a Europa", mas sem pressa para emigrar

Enzo Fernández, alvo do Benfica neste mercado de transferências, não tem pressa para emigrar, apesar de reconhecer o sonho de jogar na Europa.

Em declarações reproduzidas pela liga argentina, o médio de 21 anos garante que jogar na Europa "é um objetivo". "Mas não estou ansioso para emigrar. Isso está a cargo do meu agente, eu estou a aproveitar o dia a dia aqui no River. Estou muito feliz, sempre sonhei com isto", disse.

Enzo Fernández, que soma nove golos e seis assistências em 22 jogos esta época, garante que o grande sonho é vencer a Libertadores.

"O meu sonho é ganhar a Libertadores. É uma competição muito importante e vamos trabalhar para a conseguir. Sou um jogador que sempre sonhou estar no River e desfrutar do presente. Estou numa posição privilegiada e quero continuar a ganhar títulos, é isso que me faz feliz. O dia a dia aqui é impressionante", atira.

De acordo com a imprensa portuguesa e argentina, Rui Pedro Braz, diretor do Benfica, esteve na Argentina para negociar a transferência.