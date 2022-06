Vieira revela "pacto de não agressão" proposto por Varandas

Luís Filipe Vieira, antigo presidente do Benfica, revela que existiu um pacto de não agressão com o Sporting nas modalidades, proposto pelo presidente leonino, Frederico Varandas.

Em entrevista à CMTV, Vieira explica que a proposta teve a ver com um teto salarial a impor.

"Varandas ligou-me para nivelar o teto salarial. Encontramo-nos assim como responsáveis de Benfica e Sporting. Foi um pacto de não agressão. As modalidades atingiram um montante que é complicado para qualquer clube. Tanto o Benfica como o Sporting cumpriram", afirmou.

O antigo presidente do Benfica afirmou, na segunda-feira, que não tem dúvidas que venceria as eleições do clube caso se voltasse a candidatar, no entanto, não tenciona regressar.

"Não vou, não há hipótese de voltar. O que se passou comigo, as imagens, o que passou o meu filho. O que sacrifiquei", afirma. Ainda assim, deixa uma garantia: "A convicção que tenho é que ganhava as eleições [se acontecessem amanhã]. Não tenho dúvidas disso", disse.

Em declarações à Renascença, José Manuel Antunes, antigo vice-presidente do Benfica, está seguro que Vieira "deseja mal ao Benfica" e que seria "humilhado" caso voltasse a candidatar-se.