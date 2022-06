Sócios aprovam orçamento do Benfica para 2022/23

Os sócios do Benfica aprovaram o orçamento do clube para a época 2022/23, esta quarta-feira, em assembleia geral.

Houve 534 votos a favor e 156 contra, de um total de 749 sócios participantes. Traduz-se num resultado de aprovação com 71,3% dos votos a favor.

A votação do orçamento e do plano de atividades para a nova época era o único ponto na ordem de trabalhos para a assembleia geral.

O presidente do Benfica, Rui Costa, abriu a reunião com um discurso em que explicou a escolha de Roger Schmidt como novo treinador da equipa principal masculina de futebol.

"Foi um ano que ficou abaixo dos pergaminhos que o Benfica exige. Não estou satisfeito e sei que nenhum de vós estará. Por esse motivo, iniciámos já uma alteração na estrutura do futebol e escolhemos um treinador que mudará o paradigma do que pretendemos para o futuro, com o objetivo de tornar a equipa cada vez mais competitiva", afirmou.

O orçamento para a temporada 2022/23 reforça o investimento nas modalidades e no futebol feminino.