Rui Costa explica Schmidt. Mudança de paradigma após época "abaixo dos pergaminhos" do Benfica

Rui Costa assumiu, esta quarta-feira, que a época do Benfica ficou abaixo do exigido e explicou a escolha de Roger Schmidt.

Em discurso na assembleia geral do Benfica, o presidente admitiu que a época da equipa principal de futebol masculino, sem títulos, "ficou aquém das expectativas": "Sou o primeiro a assumir essa responsabilidade."

"Sabíamos que não ia ser um ano fácil. Foi um ano que ficou abaixo dos pergaminhos que o Benfica exige. Não estou satisfeito e sei que nenhum de vós estará. Por esse motivo, iniciámos já uma alteração na estrutura do futebol e escolhemos um treinador que mudará o paradigma do que pretendemos para o futuro, com o objetivo de tornar a equipa cada vez mais competitiva, sendo certo que a formação, como tenho dito, ocupará sempre um lugar especial na definição do plantel", afirmou.

Rui Costa apresentou o orçamento para a próxima época, que traduz "um forte aumento do investimento nas modalidades e futebol feminino".

"Reforçar o que de bom fizemos e melhorámos este ano mas que ainda está longe daquilo que todos nós ambicionamos", explicou.