Vieira "deseja mal ao Benfica", declarações foram "vergonhosas e desestabilizadoras"

José Manuel Antunes, antigo vice-presidente do Benfica, acredita que a entrevista de Luís Filipe Vieira foi "desastrosa, vergonhosa e desestabilizadora", de alguém que "deseja mal ao clube".

Em declarações a Bola Branca, o antigo dirigente reage às declarações do antigo presidente, que criticou Rui Costa e garantiu que venceria as eleições caso voltasse a candidatar-se.

Para José Manuel Antunes, a entrevista foi desastrosa, assim como o cerco que Vieira fez a Rui Costa.

"Fiquei com uma péssima opinião, foi desastroso na maior parte dos casos. Fazer este cerco ao atual presidente do Benfica, quer se goste ou não goste, foi triste. Espero que Vieira consiga provar a sua inocência, até porque é muito mau para o Benfica se assim não for", começa por dizer.

O objetivo foi desestabilizar o clube e, com o peso que tem o ex-presidente, corre o risco de ter efeito: "Essa é a intenção e corre-se esse risco. Penso que o Vieira é uma pessoa com um certo peso, foi presidente durante 19 anos, mas hoje é uma pessoa com um grande grau de impopularidade.