Bah. “Não tive dúvidas” em escolher o Benfica

Alexander Bah diz estar “muito entusiasmado” com o ingresso no Benfica.

“Assim que soube do interesse do Benfica não tive dúvidas. Conheço o Benfica desde criança. É um grande clube e produz alguns dos melhores jogadores do mundo”, referiu o internacional dinamarquês à Btv.

Questionado sobre como se define enquanto jogador, Bah considera-se um “lateral ofensivo, que gosta de marcar golos”.

Falando aos adeptos encarnados, o atleta, de 24 anos, promete “suor e sangue a cada jogo”.

Alexander Bah, defesa direito, assinou até 2027 e é o terceiro reforço encarnado para a nova época depois de Musa e Ristic.