Alexander Bah em Lisboa para reforçar o Benfica. "Ansioso por começar"

Alexander Bah chegou esta segunda-feira a Portugal para assinar pelo Benfica e já proferiu as primeiras declarações como jogador encarnado.

O lateral-direito internacional dinamarquês, de 24 anos, proveniente do Slavia de Praga, aterrou em Lisboa ao início da noite. Em declarações aos jornalistas no aeroporto, não escondeu a satisfação por reforçar o Benfica.

"Estou muito contente e orgulhoso por estar aqui, e ansioso por começar. Tive um dia longo, não vou falar mais com vocês hoje [esta segunda-feira], mas amanhã [terça-feira] falamos mais", afirmou.

Alexander Bah vai assinar contrato com o Benfica válido para as próximas cinco temporadas, isto até, até junho de 2027. Foi contratado aos checos do Slavia de Praga, a troco de cerca de oito milhões de euros.

Esta época, Bah somou seis golos e 11 assistências em 42 jogos pelo Slavia, que representava desde janeiro de 2021, há época e meia.

Terceiro reforço para Roger Schmidt, após o avançado croata Petar Musa, ex-Boavista, e do lateral-esquerdo sérvio Milailo Ristic, ex-Montpellier.