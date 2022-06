Grimaldo na órbita da Juventus

A Juventus estará interessada na contratação de Alex Grimaldo, lateral do Benfica.

De acordo com a imprensa italiana, o lateral das águias é um dos alvos da Juventus para reforçar o lado esquerdo a defesa. Arsenal, Newcastle e Barcelos foram os outros clubes associados a um interesse na contratação do espanhola.

Grimaldo estará de saída das águias, até porque se terá recusado a integrar a convocatória para a última jornada do campeonato, frente ao Paços de Ferreira.

O defesa, que está no Benfica desde 2015, entra em último ano de contrato e o clube encarnado quererá fazer receita com a transferência do lateral.

Com a camisola do Benfica, Grimaldo apontou 19 golos e 47 assistências em 249 jogos ao longo de sete temporadas.