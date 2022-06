Em silêncio sobre o futuro, Ricardo Horta está "focado na seleção"

Ricardo Horta, avançado do Sporting de Braga, está apenas "focado na seleção" e ignora os rumores sobre o futuro, numa altura em que o Benfica tenta a sua contratação.

"Estou focado na seleção, mostrar o meu futebol, mostrar a minha qualidade em cada minuto", disse, à RTP, no fim do jogo frente à Espanha.

Horta foi a grande figura da seleção nacional, ao ter marcado o golo do empate contra a Espanha.

"Faltou-nos a vitória, era o que queríamos. Portugal só pensa na vitória em todos os jogos, A espanha é uma grande seleção, feliz pelo empate, mas queríamos a vitória. Não estavamos a encontrar os espaços certos, a segunda parte foi muito melhor", termina.

Ricardo Horta não ficará desconfortável no Sporting de Braga, caso António Salvador não facilite a sua transferência para o Benfica. Embora veja com agrado a possibilidade de dar o salto para a Luz, o cenário oposto, de continuidade em Braga, é encarado por Ricardo Horta com total tranquilidade, garante à Renascença uma fonte próxima do avançado.

O presidente do Sporting de Braga já garantiu que "não está interessado em negociar" o internacional português, depois de uma primeira proposta de 10 milhões de euros.