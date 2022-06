Continuidade no Braga não é problema para Ricardo Horta

Ricardo Horta não ficará desconfortável no Sporting de Braga, caso António Salvador não facilite a sua transferência para o Benfica. Embora veja com agrado a possibilidade de dar o salto para a Luz, o cenário oposto, de continuidade em Braga, é encarado por Ricardo Horta com total tranquilidade, garante à Renascença uma fonte próxima do avançado.

Ricardo Horta está feliz no Braga, o que mais deseja é jogar futebol, e não dá sinais de estar minimamente perturbado pela polémica que estalou em torno da sua possível transferência para o Benfica, garante a mesma fonte.

Em causa está a recusa do Braga em aceitar a proposta de 10 milhões de euros que o Benfica fez pelo avançado de 27 anos, uma rejeição acompanhada de acusações de que os encarnados meteram os espanhóis do Málaga ao barulho, com o único intuito de pressionar o emblema minhoto a transferir o jogador.