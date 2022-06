Benfica promove treinador Luís Castro à equipa B

O Benfica anunciou a subida do treinador Luís Castro à equipa B do clube.

O treinador que orientava a equipa sub-23 e que venceu a Youth League ao serviço dos sub-19 na última temporada assinou um novo contrato, até 2024.

Luís Castro está no Benfica desde 2019/20, com passagens pelos sub-19 e também pela equipa sub-23. Antes, passou pela formação do Vitória de Guimarães e pelo Panetolikos.

"É um orgulho enorme. Entrei no Benfica há dois anos e meio com a missão de ajudar no processo e potenciar jogadores para a primeira equipa. É sinal de que o trabalho até agora foi muito bem feito, esta aposta em mim deixa-me orgulhoso e o que posso prometer é que vou dar o máximo", disse.



Luís Castro é o substituto de António Oliveira, que orientou a equipa B desde a subida de Nélson Veríssimo à equipa principal, em dezembro.