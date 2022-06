António Salvador: "Repito que não estamos interessado em negociar o Ricardo Horta"

António Salvador, presidente do Sporting de Braga, sublinha que o clube não tem qualquer interesse em negociar a transferência de Ricardo Horta com o Benfica e considera "preocupante" jogadas a envolver o Málaga, antigo clube de Ricardo Horta, para forçar o negócio.

"Há aqui um equívoco que tem de ficar bem claro, a única entidade que decide sobre os seus ativos é o Braga e o Braga já disse e repete que não está interessado em negociar o Ricardo Horta. Se algum clube opta pela via de um terceiro clube para pressionar a vender, para que um negócio, neste caso o do Ricardo Horta, possa ser feito, está errado e é preocupante um clube desta grandeza entre por caminhos menos claros que poderão não ser os corretos", disse, à SIC Notícias.



Em causa está a proposta de 10 milhões de euros do Benfica por Ricardo Horta, que o Braga rejeitou. O Málaga alegará ter 67% do passe do internacional português e quererá uma recompensa caso o negócio não se concretize.

"É surreal. Como é que um clube vai através de um terceiro clube fazer pressão para que haja uma transação de um determinado ativo em que só um clube pode tomar a decisão? Essa decisão é do Braga. Há condições no contrato, feito quando ele veio do Málaga. Mas não é como vem na comunicação social. É público que o Braga não pagou um euro pelo Ricardo Horta, que houve partilha de passe", explica.

O presidente dos minhotos diz que a proposta das águias nem sequer foi ponderada: "Rejeitamos liminarmente, não discutimos nem queremos analisar, porque não queremos negociar. Foram 10 milhões, o Ricardo renovou até 2026 há pouco tempo, que está muito satisfeito no Braga, que já marcou história no Braga, tem dado muito ao clube. Tenho a certeza que vai continuar no Braga".

O Benfica ofereceu 10 milhões de euros ao Sporting de Braga pelo avançado, mas os minhotos exigem 20 milhões para o libertar. As negociações deverão prosseguir nos próximos dias.

Com 93 golos ao serviço do Braga, Ricardo Horta entrou para a história como o melhor marcador de sempre do emblema minhoto.

Em entrevista à Renascença, Duda, antigo colega de Horta no Málaga, acredita que o avançado "quer títulos e já só pensa no Benfica".