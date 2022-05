Benfica leva nega do Braga por Ricardo Horta

O Benfica ofereceu dez milhões de euros por Ricardo Horta, mas recebeu uma nega do Sporting de Braga.

Segundo o jornal “O Jogo”, os arsenalistas consideram o valor uma desconsideração.

O Braga rejeita a proposta do Benfica, até tendo em conta que no ano passado Ricardo Horta ficou, apesar de uma proposta, da parte do Atlanta, dos Estados Unidos, de 15 milhões de euros.

De acordo com “O Jogo”, o Braga ameaça mesmo o Benfica com uma eventual participação caso as águias mantenham contactos diretos ou até indiretos com o jogador.