Benfica é campeão de Sub-19

O Benfica é campeão nacional de juniores, juntando a conquista do campeonato à Youth League.

Os encarnados tinham de vencer o Sp. Braga na última jornada e ganharam por 3-0, mas todos os tentos foram apontados nos minutos finais, dois deles nos descontos.

Iuri Moreira bisou e Franculino Dju também marcou.

O FC Porto estava em igualdade de pontos com a equipa da Luz e também ganhou. Goleou o Estoril por 6-0, mas não foi suficiente para conquistar o título devido à diferença de golos (+21 e +20).

Pelos dragões marcaram Rui Monteiro (2), Tiago Antunes, Giorgi Abuashvili, Jorge Meireles e Serif Nhaga.

Este é o 25.º título de juniores do Benfica, contra 23 do FC Porto e 17 do Sporting.