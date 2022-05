Van Dijk destaca Darwin como um dos melhores avançados que defrontou

O central do Liverpool Van Dijk revelou numa conversa com Rio Ferdinand, antigo internacional inglês e atual comentador de uma cadeia de televisão britânica, que o avançado do Benfica Darwin Núñez é um dos avançados mais difíceis que já defrontou.

Van Dijk compara Darwin a Haaland, considerando que são jogadores com caracterísitcas semelhantes. "São objetivos, rápidos, altos, fortes. É muito difícil jogar contra esses jogadores", disse o central neerlandês, em vésperas de jogar a final da Liga dos Campeões, em Paris, frente ao Real Madrid.

Recorde-se que na caminhada para a final, o Liverpool eliminou o Benfica nos quartos de final, com uma vitória por 3-1 na Luz (o golo do Benfica foi de Darwin) e 3-3 em Anfield (Darwin marcou o terceiro). Van Dijk só defrontou Darwin Nuñez no jogo da 1.ª mão, na Luz.

Além de citar Haaland, que se vai transferir do Dortmund para o Manchester City por uma verba que deverá ultrapassar os 70 milhões de euros, e Darwin, o defesa do Liverpool ainda nomeou Sergio Aguero, Messi, para ele "o melhor jogador da história do futebol", e Mbappé como os avançados que mais trabalho lhe deram até este ponto da sua carreira.

Virgil van Dijk, de 30 anos, está no Liverpool desde 2017/18. Internacional pelos Países Baixos, o central, um dos mais caros da história, jogou, ainda, no Southampton, no Celtic e no Groningen.