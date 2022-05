Roger Schmidt assina por duas épocas com o Benfica

Roger Schmidt formalizou o contrato com o Benfica, esta terça-feira, com assinatura no papel, ao lado de Rui Costa. O treinador alemão fica com ligação válida por duas temporadas com os encarnados.

O Benfica informa que Schmidt era esperado na semana passada em Lisboa, mas atrasou a sua viagem em uma semana, porque o presidente do clube testou positivo à Covid-19.

O técnico, de 55 anos, está a trabalhar no futuro do clube desde meados de maio, relatam também os encarnados, na nota publicada no site. Quando aterrou em Portugal, o sucessor de Nélson Veríssimo explicou que escolheu o Benfica porque "quem ama futebol, ama o Benfica".

Com a promessa de que tudo fará para que a equipa vença e apresente um bom futebol aos adeptos, Roger Schmidt não quis, para já, falar sobre contratações, mas admitiu que o plantel, apesar de todo o potencial, precisa de ajustes.