Ristic vai assinar por três épocas com o Benfica

Mihailo Ristić, lateral-esquerdo, já tem acordo para reforçar o Benfica por três temporadas, de acordo com o jornal francês "L'Équipe".

De acordo com a publicação, o acordo já é total e Ristic é esperado em Lisboa para exames médicos e assinar contrato.



A confirmar-se, Ristic será reforço livre de custos de transferência para as águias, uma vez que o defesa internacional sérvio terminou contrato com o Montpellier, clube que representou nas últimas quatro temporadas.

Formado no Rudar Ugjevik, da Bósnia, concluiu a formação no Estrela Vermelha, onde se estreou no futebol profissional. Passou ainda pelo Krasnodar, da Rússia, e pelo Sparta de Praga, da República Checa, antes de se afirmar no campeonato francês.

Esta temporada, soma dois golos e três assistências em 31 jogos no Montpellier. Ristic soma ainda sete internacionalizações pela Sérvia, uma delas no jogo frente à seleção nacional na qualificação para o Mundial 2022, no empate a dois golos em Belgrado.

O Benfica conta apenas com Grimaldo para a posição de lateral-esquerdo no plantel, mas o defesa espanhol tem sido associado à saída, a entrar em último ano de contrato.

Com Jorge Jesus no comando técnico e uma linha de cinco defesas, Gil Dias era a alternativa a Grimaldo. Depois de dezembro, com Nélson Veríssimo, Gil Dias não voltou a ser usado nessa posição, Lázaro e André Almeida foram alternativas à esquerda.