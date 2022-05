Roger Schmidt chega a Lisboa esta terça-feira

Roger Schmidt, o novo treinador do Benfica, chega esta terça-feira a Lisboa para começar os trabalhos no novo clube.

O técnico alemão aterra na manhã de terla-feira no aeroporto Humberto Delgado, por volta das 10h30.

Segundo a nota do Benfica, o treinador alemão estará nas instalações do clube para formalizar a assinatura do contrato e terá várias reuniões de trabalho no Estádio da Luz e no Benfica Campus.

O acordo entre as duas partes já foi anunciado na semana passada. Roger Schmidt, que deixou o comando técnico do PSV Eindhoven, vai assinar por duas temporadas, até 2024.

Schmidt, que ocupa o lugar que foi de Nélson Veríssimo nos últimos meses, depois da saída de Jorge Jesus, chega à Luz acompanhado por três adjuntos: Jens Wissing, Jorn-Erik Wolf e Yann-Benjamin Kugel.

O Benfica regressa aos trabalhos a 24 de junho. O primeiro jogo oficial é a 18 de Julho, a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.