Benfica entra na luta com o Porto por João Victor

O Corinthians recebeu uma proposta oficial do Benfica para a contratação do defesa-central João Victor, segundo o "Globoesporte".

Assim sendo, os rivais Benfica e FC Porto estarão a discutir a contratação do defesa-central do Corinthians, de 23 anos. Segundo o jornal brasileiro, o Corinthians não espera abdicar do defesa por menos de 10 milhões de euros.

O clube, que é atualmente orientado pelo português Vítor Pereira, apenas tem 55% do passe do central. O resto pertence ao Coimbra-MG, onde o central começou a jogar.

João Victor chegou ao Corinthians em 2017. Estreou-se na equipa principal apenas na temporada passada. Esta época, participou em 24 jogos e tem sido peça importante com o treinador português no comando técnico.

FC Porto procura um reforço para a posição de defesa-central, pois prepara-se para perder Chancel Mbemba, central de 27 anos que termina contrato. Pepe, Marcano, Fábio Cardoso e Rúben Semedo são as outras opções.

Já o Benfica tem como opções Jan Vertonghen, Nico Otamendi, Lucas Veríssimo e Morato.