Henrique Araújo de "pés assentes no chão" e sem pensar na seleção principal

Henrique Araújo, jogador do Benfica, garante que tem "os pés assentes no chão", mas já pensa em vencer títulos no Benfica.

O avançado do Benfica tem dado nas vistas recentemente, quer somar mais palmarés, mas não quer falar em seleção.

"Estou contente com o meu trabalho até aqui. Ainda é o início, ainda falta muito. Tenho de continuar a trabalhar com os pés no chão", diz o jogador, que acrescenta: "O principal objetivo é ganhar títulos. A seleção é algo mais para a frente".

Com 20 anos, Henrique Araújo soma dois títulos. Venceu o campeonato nacional de juniores B e, mais recentemente, ajudou o Benfica a conquistar a Youth League, ao fazer um "hat-trick" na final.

"A Youth League foi um momento bastante importante. Tem sido muito bom estar a jogar na equipa B do Benfica para evoluir e para crescer enquanto jogador. As oportunidades na equipa A correram bem, acabei por marcar golos."

Em 26 jogos pela equipa secundária do Benfica, Henrique Araújo marcou 14 golos e assistiu seis vezes para os colegas. Na equipa principal, fez seis jogos e fez balançar as redes da baliza adversária três vezes. Duas delas na deslocação vitoriosa do Benfica a Paços de Ferreira, no último jogo da época encarnada.

O madeirense falou aos órgãos de comunicação do Marítimo, clube onde fez parte da sua formação, depois de passar pelo Andorinha e antes de ingressar no Benfica.

Num percurso que já o coloca como uma das futuras promessas do seixal, Henrique Araújo é cauteloso.

"É preciso fazer cada coisa a seu tempo, passo a passo, é assim que tenho feito até aqui e as coisas têm corrido bem. Agora é continuar mantendo os pés na terra e fazendo o trabalho diário. É dessa forma que poderei chegar, um dia, ao mais alto nível", conclui.