Jan Vertonghen integra a convocatória da Bélgica para as primeiras jornadas da Liga das Nações.

O defesa-central do Benfica, de 35 anos, foi chamado entre 32 jogadores para as quatro jornadas iniciais do Grupo 4 da Liga A, frente a Países Baixos (casa), País de Gales (fora) e Polónia (casa e fora).

Depois da jornada de 3 a 14 de junho, só ficarão a faltar à Bélgica a receção ao País de Gales e a receção aos Países Baixos, em setembro.