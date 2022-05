Roger Schmidt “orgulhoso e entusiasmado” no Benfica

Roger Schmidt diz-se "orgulhoso em ser o novo treinador do Benfica e entusiasmado com o desafio neste grande clube”.

O novo técnico encarnado espera “usar toda a energia e experiência para termos sucesso."

A equipa da Luz oficializou, esta quarta-feira, a contratação do alemão para as próximas duas temporadas.

"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD, em cumprimento do disposto no artigo 248º do Código dos Valores Mobiliários, informa que alcançou um acordo final para a contratação do treinador Roger Schmidt para as próximas duas épocas desportivas, o qual está previsto ser formalizado no decurso da próxima semana", escreveu o clube em comunicado enviado à CMVM.