O diretor-desportivo do Benfica, Rui Pedro Braz, está na Argentina a tentar a contratação do médio Enzo Fernandez, do River Plate.

Rui Pedro Braz jantou com o jogador e o empresário, Uriel Pérez, em Buenos Aires, apresentando uma proposta.

Enzo Fernández, de 21 anos, tem uma cláusula de 20 milhões de euros.

Formado no River, o jogador define-se como um “5”, o número habitualmente entregue ao médio defensivo, na Europa o “6”.