Rui Costa multado por críticas à arbitragem

O presidente do Benfica, Rui Costa, foi multado em 1.150 euros por críticas à arbitragem.

Em causa estão as palavras do dirigente depois do jogo frente ao Gil Vicente, a 2 de fevereiro. As águias perderam na Luz e Rui Costa foi à sala de imprensa criticar um golo mal anulado a Otamendi.

"Tentei ser correto, é uma das minhas missões, mas estou aqui para defender o Benfica, que não está a ser defendido dentro do campo. Não quero que nos beneficiem, mas são casos a mais para continuar calado. É hora de dizer basta. Exijo que o Benfica seja respeitado dentro de campo. Já não é só uma questão de VAR, porque hoje nem lá chegou", disse.

O Conselho de Disciplina tinha instaurado um processo disciplinar em fevereiro, que agora se conhece o desfecho.

O Gil Vicente venceu em casa do Benfica por 2-1, com golos de Samuel Lino e Aburjania. Gonçalo Ramos ainda reduziu para as águias, mas não foi suficiente para evitar a derrota.