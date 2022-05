Roger Schmidt despede-se do PSV "satisfeito com os resultados e desenvolvimento dos jogadores"

Roger Schmidt despede-se do PSV Eindhoven satisfeito com o trabalho realizado em dois anos.

O treinador alemão não conseguiu ser campeão frente ao Ajax, mas despediu-se do clube holandês satisfeito com os resultados e com o desenvolvimento dos jogadores.

"Praticámos um bom futebol neste tempo, ganhámos dois troféus. Infelizmente não foi possível sermos campeões, isso seria o final perfeito da época. Demos o nosso melhor frente a um adversário muito forte como o Ajax. Fazer 81 pontos foi muito bom e saio satisfeito com os resultados e o desenvolvimento dos jogadores. Apenas faltou ter mais pontos do que o Ajax", disse, aos meios do clube.

Roger Schmidt, de 55 anos, não confirma o futuro nas águias, apesar de já existir um princípio de acordo anunciado: "A época acabou e logo veremos o resto. Foi uma temporada difícil, agora é tempo de descansar um pouco".