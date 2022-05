Petar Musa terá assinado contrato com o Benfica

Petar Musa já terá assinado contrato com o Benfica, segundo avança, esta terça-feira, o jornal "A Bola".

O ponta de lança croata, de 24 anos, que esta época representou o Boavista por empréstimo do Slavia de Praga, terá feito exames médicos assinado contrato com o válido para as próximas cinco temporadas.

O Boavista exerceu a opção de compra por Musa, pelo que o negócio é feito diretamente com os portuenses. O Benfica aceitou o pagamento de cerca de cinco milhões de euros, mais a cedência definitiva do passe de Vukotic e os 50% do passe do lateral-esquerdo Ricardo Mangas, atualmente cedido ao Bordéus, que ainda estavam na sua posse.

Petar Musa prepara-se para a estreia pela seleção da Croácia, fruto das boas exibições e dos números que registou, esta época, pelo Boavista. O avançado marcou 12 golos e fez quatro assistências em 31 jogos.

No Benfica, terá a concorrência de Roman Yaremchuk, Henrique Araújo, Rodrigo Pinho, Gonçalo Ramos, Haris Seferovic e Darwin Núñez. O uruguaio tem sido fortemente apontado à saída, pelo que será difícil segurá-lo. O suíço também pode estar perto de deixar a Luz.