João Pedro Sousa analisa Petar Musa. Ponta de lança moderno e talhado para equipa grande

"Observámos o Petar Musa ainda estávamos a trabalhar em Famalicão. Tentámos, inclusivamente, contratá-lo, mas não conseguimos. Reforçámos essa vontade quando chegámos ao Boavista e dessa vez, felizmente, conseguimos contratá-lo. Esta insistência porquê? Porque considero que o Petar Musa é um jogador com características que na liga portuguesa podem marcar a diferença. Por várias razões e isto é uma opinião muito pessoal. Eu penso que o Petar é o tipo de avançado do futebol moderno. Eu olho para o Petar e vejo um jogador de que o futebol moderno precisa", relata o técnico do Al Raed, da Arábia Saudita.

João Pedro Sousa, o treinador que levou Petar Musa para o Boavista, classifica o croata como jogador de equipa grande, com todas as características de que um ponta de lança do futebol moderno necessita.

Musa é um jogador requintado, mas de trabalho



O antigo treinador de Famalicão e Boavista acredita, portanto, que Musa conseguirá "dar respostas" nos treinos, no trabalho diário. Dependerá, depois, do futuro treinador do Benfica, o alemão Roger Schmidt, escolher quem joga, de entre "um plantel recheado de grande jogadores".

"Há obstáculo muito difíceis para o Petar ultrapassar, mas ele está preparado. Ele gosta destes desafios e, acima de tudo, e isto também é uma opinião muito pessoal, ele merece. O Petar merece. Vi a notícia da sua chamada à seleção da Croácia e fiquei muito contente, porque o Petar, por aquilo que trabalha, por aquilo que dá ao clube e ao treinador, merece tudo isso. Espero que tenha o maior dos sucessos no Benfica", deseja.

João Pedro Sousa garante, assim, que Musa "jamais vai acomodar-se", no onze ou no banco, no Benfica, que "foi buscar um jogador de trabalho":

"O trabalho é diário, não só no dia da competição. Aconteça o que acontecer, no dia a dia do Benfica, o Petar Musa vai trazer problemas, no bom sentido, ao seu treinador, porque vai constantemente à procura daquilo que ele quer, que é jogar, jogar bem e marcar golos."

Petar Musa deverá custar cinco milhões de euros ao Benfica. O Boavista receberá, ainda, a totalidade dos passes de Vukotic e Ricardo Mangas.