Veríssimo avisou jogadores que o último jogo de 2021/22 seria "o primeiro da época seguinte"

Nélson Veríssimo não deixou que o Benfica relaxasse na visita ao Paços de Ferreira, último jogo no campeonato e na época.

Em declarações à Sport TV, após a vitória, por 0-2, na Mata Real, o treinador ainda em funções (sai agora no verão) defendeu ter aberto "uma porta para o futuro" do Benfica e revelou o que disse aos jogadores antes do jogo.

"Comentei com os jogadores na palestra antes do jogo que este não seria o último jogo desta época, mas sim o primeiro jogo da época seguinte", contou o técnico.



O Benfica apresentou seis jogadores da formação no onze - Morato, Tomás Araújo, Sandro Cruz, Paulo Bernardo, Tiago Gouveia e Henrique Araújo, que bisou.

"Não é uma questão de oportunidade, mas sim de acreditar no valor que têm e em determinados momentos há oportunidade de apostar. Eles deram uma boa resposta", salientou Veríssimo.

Sem títulos, mas de consciência tranquila

O jogo com o Paços de Ferreira foi "aberto" e teve os guarda-redes de ambas as equipas a alto nível. Ainda assim, Nélson Veríssimo considera que "a vitória acaba por ser justa" para o Benfica.

Este foi o último jogo de Veríssimo como treinador do Benfica. Na hora da despedida, explicou o que sentia.

"Sentimento de que a missão não foi cumprida porque não conquistámos nenhum título, mas com consciência de que fizemos para que o desfecho fosse outro. Acima de tudo, satisfeito pela atitude dos jogadores e a ligação que criaram entre eles", frisou.