Benfica B vence com reviravolta no terreno do FC Porto B

O Benfica B venceu, com reviravolta, no terreno do FC Porto B, por 2-3, esta sexta-feira, na última jornada da II Liga.

Os portistas adiantaram-se aos nove minutos, por intermédio de Danny Loader. Contudo, Jair Tavares empatou ainda antes da meia hora. Ao minuto 39, Loader bisou e colocou o Porto na frente.

No entanto, na segunda parte, o Benfica respondeu. Duk empatou ao minuto 54 e, aos 58, Miguel Nóbrega consumou a reviravolta.

Este resultado não tem influência nas contas do campeonato. O Benfica sobe ao quarto lugar, com 57 pontos, podendo ainda descer para quinto. O Porto está em décimo, com 42 pontos, mas pode cair para 12.º.