Umaro Embaló dispensado pelo Benfica. “Merecia respeito e dignidade”, diz empresário

O empresário de Umaro Embaló diz que o jovem extremo foi dispensado pelo Benfica.

Em declarações a Record, Catio Baldé refere que “na pessoa do diretor-geral Rui Pedro Braz, o Benfica comunicou-me que podia tratar já da vida de Úmaro Embaló".

Baldé conta: "Foi-lhe alimentada a ilusão de um futuro risonho no Benfica. É lamentável a gestão feita no Benfica em relação ao Úmaro. Não compreendo e nem aceito como foi possível desvalorizar um ativo que em 2016/17 foi vendido por 20 milhões de euros ao Leipzig de Alemanha, um negócio que não se concretizou e só os responsáveis do então que podem falar realmente sobre o que aconteceu. Depois, houve também o negócio falhado com o Southampton de Inglaterra, mais um mistério que só o Benfica e César Boaventura podem explicar. Um negócio falhado por exigências de César Boaventura (comissões absurdas), ele que nem era empresário de jogador. Negócio feito sem o meu conhecimento, que me foi omitido".

O empresário lamenta que o Benfica nunca tenha sabido valorizar este atleta, “considerado esta época um dos melhores jogadores da II Liga e inclusive recendo o prémio de melhor jogador de dezembro e o golo mais bonito”.

“Nunca teve uma oportunidade na equipa A. Não entendo e nem aceito explicações desonestas. O Úmaro merecia respeito e dignidade", reforça Baldé.

Aos 21 anos, “o Úmaro Embaló mantém intactas as suas qualidades. Vai fazer a sua vida e acredito muito que ele vai dar a volta e ser jogador de topo. Estou desapontado e desiludido".

Nesta temporada que agora termina, Umaro Embaló fez 30 jogos pelo Benfica B, marcou quatro golos e fez 12 assistências.

Oficialmente, o Benfica ainda não se pronunciou sobre a situação.