Rui Costa para presidente da Câmara de Lisboa: "Vai ter de levar connosco aqui muitas vezes"

O presidente do Benfica alerta presidente da Câmara de Lisboa: “Vai ter de levar connosco aqui mais vezes”.

A equipa feminina dos encarnados, recente bicampeã nacional, foi recebida, esta quinta-feira, na autarquia por Carlos Moedas.

Rui Costa, líder encarnado, aproveitou para elogiar a temporada da equipa de Filipa Patão.

“Vencemos um jogo decisivo frente ao rival Sporting no Estádio da Luz, em que também batemos o recorde de assistência em jogos oficiais. Isso mostra a importância que queremos dar ao desporto. A estas meninas que estão aqui digo que vocês são aquilo que eu quero para o Benfica: uma equipa com ambição qualidade e vitórias”, referiu.

Rui Costa acrescenta: “Enquanto presidente tenho o maior orgulho de presidir ao maior e único clube português que tem as seis modalidades principais modalidades do país no feminino”.

Já Moedas disse: "A vossa vitória é importante porque vocês são a diversidade. A história foi contada pelos homens, mas as grandes mulheres que são também a escrevem. São pioneiras, pioneiras de uma geração que vai mudar tudo. Estão a levar o futebol para outro patamar. Daqui a uns anos o futebol feminino vai ser muito maior. Estou muito contente e emocionado por estar aqui com vocês".