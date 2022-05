Nélson Veríssimo acredita que voltará a sentar-se na "cadeira de sonho"

Nélson Veríssimo pegou no Benfica no início de janeiro, após a saída de Jorge Jesus. Na sexta-feira, fará o último jogo ao comando da equipa principal. Para o seu lugar, deverá entrar o alemão Roger Schmidt .

"É a segunda vez que passo por esta cadeira, que é de sonho, em circunstâncias e contexto não muito fáceis. Mas tenho a convicção de que, no futuro, esta porta voltará a abrir-se noutras circunstâncias, que me permitirão outro tipo de trabalho", afirmou o treinador ainda em funções, de 45 anos, esta quinta-feira, em conferência de imprensa.

Nélson Veríssimo acredita que voltará a ter oportunidade de treinar a equipa principal do Benfica, ainda que em circunstâncias diferentes.

O treinador alemão, atualmente no PSV Eindhoven, p(...)

"Não me vou escudar nisso. Dar os parabéns aos jogadores, porque tentaram de todas as maneiras corresponder ao que lhes foi pedido. Termina com o jogo de amanhã [sexta-feira] a minha segunda passagem nesta cadeira. Acredito que, num futuro próximo, esta janela de oportunidade irá abrir-se novamente", salienta.



O futuro "não é algo que preocupe" Nélson Veríssimo, que agradece ao presidente do Benfica, Rui Costa, a oportunidade que teve, ao "staff" pela ajuda e confiança, e aos jogadores "pelo profissionalismo". Também deixa uma palavra dos adeptos e destaca o "apoio e calor" sentido.

"Temos consciência de que nem sempre correspondemos às expectativas dos nossos adeptos, também queríamos ganhar sempre. A consciência que tenho é que o futuro certamente será risonho, é tudo uma questão de oportunidade para os jovens jogadores. (...) Abrimos portas à possibilidade de se olhar para outros jovens, como o Henrique Araújo, que se estreou, assim como o Tomás Araújo, que ainda não tinha tido minutos na Liga. podemos olhar para a temporada e encontrar uma série de situações positivas que nos permitem projetar o futuro", diz.