SAD do Benfica lança empréstimo obrigacionista

A SAD do Benfica lançou um empréstimo obrigacionista num montante máximo de 40 milhões.

A emissão, entre 2022 e 2025, oferece uma taxa de juro de 4,6%. O empréstimo prevê a emissão de 8 mil obrigações, com o valor unitário de 5 euros.

As águias esclarecem, no prospeto enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que o empréstimo obrigacionista poderá ser aumentado até ao dia 24 de maio.

De acordo com o comunicado, a finalidade do empréstimo é a "obtenção de fundos através do recurso ao mercado de capitais, prosseguindo uma estratégia de diversificação e otimização das fontes de financiamento da Benfica SAD, sendo estes utilizados para reforço da liquidez na sequência do reembolso do empréstimo obrigacionista denominado Benfica SAD 2019-2022, emitido em 21 de maio de 2019, com o montante global de €40.000.000, com reembolso previsto para 20 de maio de 2022".