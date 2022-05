Auditoria interna no Benfica só deverá estar terminada em 2023

O Benfica garante que a auditoria interna pedida por Rui Costa, presidente da SAD, não estará terminada até ao fim do ano.

"Esta auditoria forense está em curso e não se prevê que esteja terminada antes do final deste ano", pode ler-se, no prospeto enviado à Comissão de Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM) no âmbito do empréstimo obrigacionista emitido.

O comunicado refere que é "convicção do Conselho de Administração que não existem quaisquer ações de natureza judicial, arbitral ou administrativa que possam vir a ter, ou tenham tido no passado recente, um impacto significativo na situação financeira ou na rentabilidade do Emitente e/ou do Grupo SL Benfica, ou implicar consequências adversas ao nível do regular desenvolvimento das atividades do Emitente e que justifiquem o reforço adicional das provisões registadas para o efeito".