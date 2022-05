Alexander Bah "ainda não está certo" no Benfica, mas não esconde o entusiasmo

Alexander Bah "ainda não está certo" no Benfica, no entanto, o lateral-direito dinamarquês do Slavia de Praga mantém-se "muito sereno" e sente "um orgulho" imenso por estar próximo de rumar à Luz.

João Pereira, formado no Seixal, foi colega de equipa de Alexander Bah por duas temporadas, no Sonderjyske, da Dinamarca, e assegura que o internacional dinamarquês é um jogador "parecido com Porro", espanhol do Sporting.

Em entrevista a Bola Branca, o português fala de um jovem "muito calmo" e que não terá dificuldades em adaptar-se. Tem "uma personalidade agressiva no bom sentido", que faz parte da sua forma de jogar.

O defesa do Torreense assegura que Bah "vai ser dos bons" e que vai ajudar o Benfica a recuperar o caminho do sucesso, depois de três temporadas sem ser campeão.

"Mostrou muita qualidade quando foi contratado. A nível físico é incrível, muito forte, muito rápido e agressivo a defender e a atacar", destaca João Pereira.