Internacional dinamarquês perto de ser reforço do Benfica

Alexander Bah, lateral-direito, está muito próximo de ser reforço do Benfica, garante o jornal "A Bola".

O defesa de 24 joga atualmente no Slavia de Praga, da República Checa, onde apontou quatro golos e 11 assistências em 42 jogos esta temporada.

Bah, internacional dinamarquês em três ocasiões, está no Slavia de Praga desde janeiro de 2021. Antes, jogou no Sonderjyske e no Koge, da Dinamarca.

Segundo "A Bola", o negócio ainda não está fechado, mas está muito bem adiantado. Bah tem contrato por mais três épocas com o Slavia de Praga e está avaliado em 6 milhões de euros.

O Benfica, que será orientado por Roger Schmidt na próxima época, teve na lateral-direita uma das maiores preocupações esta época, com várias opções a serem utilizadas na posição.

Gilberto, Valentino Lázaro, André Almeida, Diogo Gonçalves, Nemanja Radonjic, Everton Cebolinha e até Paulo Bernardo foram utilizados na posição.