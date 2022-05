Capristano: "Pinto da Costa nunca deu os parabéns ao Benfica"

José Manuel Capristano foi dirigente do Benfica e nos muitos anos ligado ao clube e ao futebol revela, em declarações a Bola Branca, não se recordar de que Pinto da Costa "tenha dado os parabéns a um presidente" do clube da Luz, com uma possível exceção, Fernando Martins, "porque eram amigos", mas sem a certeza de que tal tenha sido uma realidade.

"Não me lembro do senhor Pinto da Costa ter dado os parabéns a um presidente do Benfica. Estar agora a queixar-se de algo que também não faz, é o tal ADN do FC Porto", acrescenta.

O antigo vice-presidente do Benfica, com responsabilidade no futebol, manifesta tristeza por mais uma derrota com os azuis e brancos, apesar de sublinhar que os jogadores encarnados "lutaram e esforçaram-se", considerando que "não tiveram a sorte do jogo".