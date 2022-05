Benfica é bicampeão nacional e com direito a recorde

O Benfica derrota o Sporting, por 3-1, e é bicampeão nacional de futebol feminino. Foi batido o recorde de assistência num jogo oficial.

As encarnadas, que somam por vitórias todos os (12) jogos da fase de campeão, voltaram a superiorizar-se às leoas.

A equipa da Luz marcou por Carole Costa, Andreia Faria e Ana Vitória.

Já pelas comandadas de Mariana Cabral descontou Andreia Jacinto, em tempo de descontos.

Nota para a lesão de Lúcia Alves, que saiu de maca no segundo tempo.

A partida, disputada no estádio da Luz, foi presenciada por 14.221 espectadores, o que equivale a um novo recorde em competições oficiais de futebol feminino em Portugal.

A duas jornadas do final do campeonato, o Benfica tem agora nove pontos de vantagem sobre o Sporting.

Depois de se ter sagrado campeão na última temporada, o Benfica somou o seu segundo título, igualando o número de troféus do Sporting, num palmarés liderado pelo 1.º Dezembro, com 12 cetros, mais um do que o Boavista.