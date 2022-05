Veríssimo. “É sempre difícil aceitar os dois centímetros”

O treinador do Benfica lamenta o golo anulado por dois centímetros, mas acrescenta que a sua equipa fez um bom jogo contra o FC Porto, apesar da derrota (1-0).

"Não conseguimos o objetivo, mas acho que fizemos um bom jogo. Tenho ideia que tivemos algumas oportunidades de golo. O VAR anulou-nos um golo por dois centímetros. Fica o resultado, é um jogo difícil, mas acho que a equipa deu uma boa resposta. Queríamos a vitória, mas no jogo jogado, foi uma resposta à altura", disse Nélson Veríssimo.

Em declarações à Btv, o técnico encarnado reconhece que nos últimos minutos "a equipa foi perdendo discernimento, jogamos com o coração do que com a razão”.

“Numa transição de um canto nosso, sofremos o golo. Foi pena em função do jogo que fizemos", acrescenta.

Questionado sobre as decisões arbitrais, Veríssimo lembra que "desde que entramos em dezembro, houve muitas decisões ambíguas da intervenção do VAR. É sempre difícil aceitar os dois centímetros, os 'frames' fazem a diferença. Se o golo fosse validado, teríamos outra tranquilidade”.

O FC Porto venceu o Benfica, na Luz, por 1-0, com golo de Zaidu, nos descontos, e confirmou o 30.º título nacional.