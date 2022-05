Everton falha clássico por lesão

Everton é a grande ausência do Benfica para o clássico frente ao FC Porto devido a lesão, confirmou fonte encarnada à Renascença.

O internacional brasileiro lesionou-se na sexta-feira, véspera do jogo. O avançado ficou em dúvida para o jogo, esteve incluído na lista de convocados, mas acaba por não recuperar a tempo e nem sequer está no banco de suplentes.

Everton tem sido dos jogadores mais utilizados com Nélson Veríssimo. Nos últimos oito jogos, foi sempre titular. A última partida que começou no banco foi a 11 de março, na 26ª jornada do campeonato, contra o Vizela.

Esta época, o avançado soma sete golos e sete assistências em 47 jogos disputados.

Sem Everton, Nélson Veríssimo joga com Gil Dias e Lázaro à frente dos laterais Grimaldo e Gilberto.

Acompanhe o clássico, na Luz, ao minuto.