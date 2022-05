Benfica. Grimaldo e Taarabt nos convocados contra o FC Porto

O lateral-esquerdo Grimaldo e o médio Taarabt regressaram neste sábado aos convocados do Benfica para o encontro com o FC Porto, da 33.ª e penúltima jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Os dois jogadores, que estão entre os mais utilizados pelos 'encarnados', tinham ficado fora da última convocatória do treinador Nelson Veríssimo, para a visita ao Marítimo, que terminou com uma vitória do Benfica, por 1-0.

De regresso às opções para o encontro desta tarde, no Estádio da Luz, estão Diogo Gonçalves, que cumpriu castigo, e Nemanja Radonjic.

Em relação ao encontro da Madeira, saíram o guarda-redes Svilar e o defesa Sandro Cruz, que se estreou na equipa principal das 'águias' ao ser titular nessa partida.

O FC Porto pode sagrar-se campeão português hoje, caso pontue na visita ao Benfica, terceiro classificado, numa partida com início marcado para as 18:00, com arbitragem de Luis Godinho, da associação de Évora.

Lista dos 23 convocados

- Guarda-redes: Helton e Vlachodimos.

- Defesas: Morato, Gilberto, Valentino Lazaro, Otamendi, André Almeida e Vertonghen.

- Médios: Tiago Gouveia, Diogo Gonçalves, Taarabt, Nemanja, Paulo Bernardo, Gil Dias, Everton, Meité, Weigl e João Mário.

- Avançados: Gonçalo Ramos, Yaremchuk, Darwin e Seferovic.