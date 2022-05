Plano de Nélson Veríssimo não inclui festa do FC Porto

O treinador do Benfica não vive numa ilha e está, portanto, a par das "circunstâncias que envolvem" o clássico com o FC Porto. Nélson Veríssimo sabe das "implicações do resultado", dos "cenários" que permitem aos dragões festejar a conquista do título no Estádio da Luz.

Sabe que o rival pode garantir o objetivo que o Benfica tinha para esta época. Tem consciência de tudo, mas o que está bem presente no seu pensamento, aquilo que também sabe, é que a sua equipa está totalmente focada em vencer o FC Porto.

"Estamos a falar em cenários, sabemos as circunstâncias que envolvem este jogo. O nosso foco está na vitória", afirma. A convicção de Nélson Veríssimo é sustentada pela resposta que os seus jogadores têm dado em partidas de maior dificuldade como, por exemplo, Ajax, Liverpool, jogo em Alvalade".

O presidente do Benfica esteve no balneário esta semana e disse aos jogadores que é proíbido perder o clássico. Veríssimo não confirma as palavras de Rui Costa, mas fala de uma "intervenção do presidente". "Nada de anormal", esclarece.



O treinador apela à presença forte dos adeptos para apoiar a equipa e desvaloriza a possibilidade de lhe ser prestado um tributo no seu último jogo no Estádio da Luz, antes de deixar o clube. "O Nélson é o menos importante. Se houver algum tributo será para a equipa", conclui.

O Benfica-FC Porto, a contar para a jornada 33 da I Liga, é no sábado às 18h00.