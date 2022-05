Benfica diz que Jorge Jesus nunca pediu para sair

O Benfica desmente Jorge Jesus e garante que o treinador "em nenhum momento" pediu para sair.

Em comunicado no site oficial, esta sexta-feira, o Benfica "esclarece que em nenhum momento Jorge Jesus solicitou que o deixassem sair do clube ou se mostrou disponível para abdicar das remunerações a que teria direito até ao final da temporada".

Resposta do Benfica às declarações de Jorge Jesus no programa "Bem, Amigos", da Sport TV. "Sou eu que peço para sair", contou o treinador.

"Às 23h30 liguei ao Rui Costa e disse: 'Tenho um problema difícil para ti e para mim. Não quero ser mais treinador do Benfica'. Ele disse: 'Dorme bem, fala com a tua almofada, sou presidente há três meses, não me faças isso, por favor'. No dia a seguir, fomos para o treino e ele e o Luisão estavam à minha espera para tentar mudar as minhas ideias. Disse: 'Não quero, Rui. Nem para ti, nem para mim, nem para o Benfica. Deixa-me ir embora. Vamos chegar a um acordo e se tu és meu amigo e se gostas do Benfica, porque gostas mais do Benfica do que eu, tenho a certeza, deixa-me sair'. Cheguei a um acordo e vim embora", relatou.