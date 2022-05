Eurico Gomes avisa FC Porto "cansado". "Parece que o Benfica está morto, mas não está"

"Eu fiz muitos dérbis e clássicos. Isto são jogos de 90 minutos, não são noventa jogos. Acho que vai ser sempre um jogo calculado do Porto, mas também os vejo um pouco cansados. Vi o jogo com o Braga e reparei nisso", aponta o antigo jogador, em entrevista a Bola Branca .

Eurico Gomes afirma que, caso o FC Porto não consiga ser campeão, a culpa é "exclusivamente sua, não é do Benfica ou do Sporting". Mesmo sabendo que nada é certo até estar matematicamente confirmado, o Porto tem responsabilidade extra: "Não pode perder um campeonato em que esteve a nove pontos de vantagem a quatro jogos do fim."

"Jogadores acomodados" no Benfica



Do lado dos encarnados, Eurico Gomes vê um Benfica a "jogar com jogadores acomodados". O antigo defesa não coloca em causa a seriedade dos atletas, no entanto, considera que "a formatação do Benfica esta época não tem nada a ver com o ADN do clube":

"Sinceramente, acho que nada correu bem ao Benfica, nem mesmo a escolha do plantel, em que 60 ou 70% não têm lugar na genética do clube."

O Benfica-FC Porto, a contar para a 33.ª jornada, realiza-se no sábado, a partir das 18h00, no Estádio da Luz. O clássico que decidirá o campeonato, caso os visitantes empatem ou vençam, terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.