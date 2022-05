Tony da Silva. Sangaré “seria uma mais-valia para o Benfica”

O médio Sangaré, “sem dúvida nenhuma, seria uma mais-valia para o Benfica e para o nosso campeonato”. Quem o diz é o português Tony da Silva, ex-adjunto da seleção dos Camarões, que defrontou três vezes o jogador.

“O Sangaré é um jogador muito possante, um jogador que dá um impacto físico muito interessante. Jogámos contra ele três vezes, jogou não como 6 mas como box to box, que consegue fazer as duas fases com uma grande intensidade. Aparece muitas vezes na zona de finalização, é forte no jogo aéreo e é um jogador que percebe os momentos do jogo”, disse o técnico, em declarações a Bola Branca.

Tony da Silva compara Sangaré a um velho conhecido do futebol europeu.

“O médio francês Matuidi, que foi campeão do Mundo pela França, é um jogador com estas características, um jogador que trabalha muito, que põe muito dele em prol da equipa. Não é um jogador vistoso, que faça fintas, mas é um jogador eficaz”, refere.

Nestas declarações a Bola Branca, o adjunto de António Conceição na seleção camaronesa considera que Sangaré seria titular absoluto na águia versão 2022/23.

“Sem querer desvalorizar os outros jogadores, penso que ele vindo para o Benfica só faz sentido sendo titular de caras. É um jogador com saída, transporta a equipa para a frente, tanto no passe como na posse. Sem dúvida é um jogador que se iria destacar no nosso campeonato”, refere Tony da Silva.

Chegados aqui existe apenas um sinal de pontuação que pode levantar dúvidas. “Na primeira fase, a língua poderia ser um problema mas, vindo com um treinador com quem já trabalhou, não seria necessário mudar o estilo de vida”.

Sangaré. internacional costa-marfinense do PSV, é um desejo do novo treinador do Benfica, que fez do médio aposta no emblema de Eindhoven. O médio, de 24 anos, obrigará a um esforço financeiro.

Mario Gotze e David Neres são outros dois desejos de Roger Schmidt para o novo Benfica 2022/23.