Rui Costa assegura que Cidade do Benfica não tirará a formação do Seixal

Rui Costa garante que o projeto Cidade do Benfica não retirará a formação do Seixal.

"Apesar de muito se ter falado nos últimos tempos da Cidade do Benfica, que é um projeto que iremos alcançar, também, esta base do futebol no Seixal é a nossa base e continuará a ser durante muitos e muito anos. Não temos nenhum motivo para estarmos descontentes com a relação entre ambas as partes", afirma o presidente do Benfica, em alusão às notícias de que queria deslocar a formação para mais perto de Lisboa.

A equipa de sub-19 do Benfica, que venceu a Youth League, foi recebida, esta segunda-feira, na Câmara Municipal do Seixal.



"Foi aqui desde que 2016 começámos a desenvolver um projeto que culminou nesta conquista", acrescenta Rui Costa.

"Não é o fim, mas sim o início"



O presidente do Benfica acredita que as carreiras dos jogadores que conquistaram a Youth League só agora começaram.



"Esta vitória é acima de tudo destes jovens jogadores. Não foi o fim da carreira deles mas sim o início. Este projeto é cada vez mais para que possamos ter cada vez mais jogadores na equipa principal", salienta.



Rui Costa agradece "a todos os diretores, treinadores e jogadores" que participaram nas três primeiras finais da Youth League, todas perdidas, e nesta quarta, que o Benfica finalmente venceu.

À quarta foi de vez. Depois de três finais perdidas, o Benfica conquistou a Youth League com uma vitória, por 6-0, sobre o Salzburgo, a 25 de abril.



[notícia atualizada às 17h56]