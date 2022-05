David em Lisboa para "resgatar" o melhor Neres

David Neres vai elevar o nível do Benfica. A garantia é dada pelo seu antigo treinador no São Paulo, André Jardine. Contratado pelo Shakhtar ao Ajax, onde se destacou na Europa, o extremo internacional brasileiro não chegou a atuar pelos campeões ucranianos devido à guerra a leste.

Ouvido esta terça-feira por Bola Branca, Jardine revela que Neres quererá recuperar na Luz os bons tempos recentes, que o levaram a transitar para a Europa e a destacar-se em Amesterdão. Perante isto, o técnico chega mesmo a apontar o compatriota e ex-pupilo ao próximo Campeonato do Mundo.

"O Benfica está a contratar um jogador de altíssimo nível, que já esteve na mira de clubes europeus protagonistas na Champions League. Era um jogador cobiçado. Vai elevar o nível do Benfica. Um jogador jovem e com apetite que quer resgatar o seu melhor momento. Pode dar certo, sendo bom para o Neres e, principalmente, para o Benfica. Trata-se de um grande jogador, de seleção brasileira e que tem tudo para estar no Mundial. O Benfica vai potenciá-lo", acredita.

O treinador acrescenta que para recuperar a sua boa forma Neres "precisa de jogar". "Tem um futuro muito grande pela frente", defende Jardine, antes de definir o mais do que provável reforço das águias para 2022/23.

"É um extremo de muito controlo e de boa leitura de jogo, dificilmente perde a bola, ideal para equipas que querem ser mais protagonistas. Tem capacidade de assistir, porque também foi médio - camisola 10 - na formação do São Paulo. Vejo ele, tal como o Antony, como um jogador completo. Feito para equipas que queiram ter o controlo do jogo", analisa.



Neres combina bem com Cebolinha

Nestas declarações a Bola Branca, André Jardine assegura que, apesar de também ser ala, David Neres pode entrar em campo em simultâneo com Everton Cebolinha, que o treinador também orientou na carreira.

"São jogadores diferentes, trabalhei com ambos. O Everton joga mais perto da baliza, enquanto o Neres é mais de assistência. O Everton dribla para finalizar, enquanto o Neres dribla para assistir. Mas são compatíveis", faz notar o técnico de 42 anos, atualmente no Atlético San Luís do México, a terminar.

David Neres, de 25 anos, transferiu-se do Ajax para o Shakhtar Donetsk no mercado de inverno. Não chegou a estrear-se pelos ucranianos, devido à suspensão do campeonato, na sequência da invasão da Ucrânia, pelas tropas russas.

Neres deixou o São Paulo em 2016 e esteve cinco anos e meio no Ajax. Esta época deixou o clube, após 22 jogos, quatro golos e duas assistências.