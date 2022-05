Sócios do Benfica perguntam a Rui Costa por auditoria que "não vê a luz do dia"

Francisco Benítez, candidato derrotado nas últimas eleições, é um dos associados que perguntam ao atual presidente do Benfica sobre a auditoria prometida em campanha eleitoral e sobre os antigos e atuais membros da Direção envolvidos em processos.

Mais de 100 (118, por ser a idade do clube) sócios das águias dirigiram uma carta aberta Rui Costa, na qual questionam pela diligência que devia investigar os últimos mandatos e que foi prometida pelo presidente aquando do ato eleitoral de outubro de 2021.

Ouvido por Bola Branca, Benítez, um dos subscritores e único adversário de Rui Costa nas urnas, considera que a auditoria demora em "ver a luz do dia", o que "não se entende".



"Há demasiados pontos de interrogação, demasiados arguidos, demasiados processos" que precisam de ser clarificados, lamenta. Algo que contribuiria também para o anterior líder encarnado, Luís Filipe Vieira, mudar, porventura, o seu comportamento recente.

"Com a auditoria, o antigo presidente Luís Filipe Vieira, se calhar, não diria coisas sobre o Benfica como disse recentemente. Perderia a capacidade e a vontade em falar publicamente", acredita Francisco Benítez, em alusão às últimas declarações de Vieira na CMTV, em que rejeitou que houvesse mérito de Rui Costa na conquista inédita da Youth League e na formação do Benfica.

Rui Costa com quase 14 anos de SAD e Direção deveria saber mais



No passado fim de semana, à chegada à Madeira, Rui Costa foi confrontado sobre este tema por um adepto, a que respondeu que só estava "aqui" há seis meses, numa referência ao tempo que leva no cargo maior do emblema da Luz. Todavia, segundo Francisco Benítez, aquela justificação não colhe.

"Rui Costa vai fazer 14 anos na SAD e nos orgãos sociais e os sócios votaram em massa nele porque assumiram que conhece melhor o clube. E o que temos é um vazio sobre a auditoria prometida", justifica.

Em Bola Branca, Benítez dá o (bom) exemplo espanhol, quando refere que o Barcelona "já fez uma auditoria e já a enviou para o Ministério Público". "Muito antes de nós", assinala.

Por fim, quando a época se aproxima do fim e o Benfica já pensa em 2022/23, com um princípio de acordo com Roger Schmidt, atual treinador do PSV Eindhoven. Este é, todavia, um tema tabu para o ex-concorrente à liderança encarnada.

"A época não acabou, não sabemos ainda quais as mais valias, por isso não é o que nos interessa agora", finaliza.