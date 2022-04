Nélson Veríssimo. "A expulsão do Marítimo facilitou-nos a tarefa"

O treinador do Benfica, Nélson Veríssimo, considera que os encarnados dominaram o jogo de princípio ao fim, mas valorizou a réplica do Marítimo.Os enccarnados venceram no Funchal por 0-1

"Fomos sempre dominando o jogo. A expulsão do Marítimo facilitou-nos a tarefa e fomos sempre criando oportunidades para dilatar o resultado. O resultado é justo. Agora é recuperar e pensar no próximo jogo", disse o técnico encarnado.

Veríssimo disse também que quando se joga contra equipas com menos um, "normalmente os jogos tornam-se mais difíceis nesses momentos".

"As equipas baixam o bloco, tentam explorar o contra-ataque. Mas conseguimos desmontar a estrutura defensiva do Marítimo, criando oportunidades para fazer golo. Há demérito na finalização, mas chegámos à baliza de forma criteriosa", refletiu.