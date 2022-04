Veríssimo assume saída do Benfica. "Desejo treinar no estrangeiro"

Nélson Veríssimo assume a saída do Benfica no final da época e manifesta o desejo de prosseguir a carreira no estrangeiro.

Dois dias depois de o clube ter anunciado "princípio de acordo" com o treinador Roger Schmidt, Veríssimo apareceu, em conferência de imprensa, para reforçar que "sempre soube do que se estava a passar" e confirmar a despedida do clube.

"O que eu percebi é que houve um comunicado em que diz que existem conversações com um novo treinador. O treinador em causa não comentou e não vou ser eu a comentar. A minha intenção é dar continuidade à minha carreira fora do Benfica, um clube a que muito devo. O meu desejo é treinar fora do país. Gostava de experimentar uma aventura fora do país", anuncia.

Sem revelar as conversas mantidas com Rui Costa, Nélson Veríssimo não esclarece se foi convidado para se manter no clube, como adjunto de Schmidt. O treinador prefere "agradecer a oportunidade" que o presidente do Benfica lhe concedeu e repete que "sempre soube qual era a missão".